Команда николаевца Сергея Гладыря победила в Лиге чемпионов и в чемпионате Франции Французский «Монако», в котором выступает николаевский баскетболист Сергей Гладыр, в четвертом туре группового турнира Лиги чемпионов на выезде обыграл итальянский «Динамо-Сассари - 81:61. Гладыр за 13 минут набрал 3 очка. «Монако» с 4 победами лидирует в своей группе, пишет Николаевские новости. А в чемпионате Франции монегаски также в гостях обыграли «Шалон» - 96:86. Сергей Гладыр за 17 минут набрал 5 очков. После восьми туров у «Монако» шесть побед. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама