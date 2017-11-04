Уайлдер считает себя менее популярным из-за цвета кожи

04.11.17 12:57Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Деонтей Уайлдер – о причинах своей непопулярности.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считает цвет кожи – причиной своей непопулярности:

"Я не могу самостоятельно доказать, что я – сильнейший в мире. Мне нужен соперник. Мне нужны сильнейшие. Я вызывал на бой всех их. В итоге одни пошли другим путем, а другие попались на допинге. Никто из недоброжелателей не хочет видеть Уайлдера в бою с достойным соперником, потому что, если это случится – я буду победителем, и им придется признать свою неправоту.

Уверен, если бы я был другой национальности, я был бы популярным. Это все потому, что я черный", – приводит слова американского боксера ESPN, пишет Сегодня.

Следующий свой поединок Деонтей Уайлдер проведет с Бермейном Стиверном, который состоится 4 ноября в Бруклине (США).

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