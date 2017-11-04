Фьюри хочет боя с Уайлдером

04.11.17 21:31Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Британский супертяж Тайсон Фьюри нацелился на поединок с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри намерен вернуться на ринг, чтобы встретиться с лучшими боксерами своего дивизиона.

Ранее Фьюри изъявил желание провести поединок с Энтони Джошуа, владеющим титулами WBA, IBO и IBF, а теперь нацелился на бой с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

"Мне не нравится Уайлдер, а я не нравлюсь ему. Но, в конечном счете, есть только один способ все решить – выйти на ринг и сразиться.

Между мною и бесконечной славой стоит всего пара бойцов. Если я побью Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера, это будет означать, что я являюсь доминирующей силой в супертяжелом весе в нашей эре.

Что касается лицензии, то все идет хорошо, и, уверен, она будет восстановлена", – цитирует Фьюри Boxing Scene.

Напомним, Фьюри по-прежнему отстранен от соревнований в связи с употреблением наркотиков и допинговым скандалом.

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Суббота, 04.11.2017

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