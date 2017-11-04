22.10.17 08:042910
Фьюри хочет боя с Уайлдером
|04.11.17 21:31
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Британский супертяж Тайсон Фьюри нацелился на поединок с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.
Британский супертяж Тайсон Фьюри нацелился на поединок с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри намерен вернуться на ринг, чтобы встретиться с лучшими боксерами своего дивизиона.
Ранее Фьюри изъявил желание провести поединок с Энтони Джошуа, владеющим титулами WBA, IBO и IBF, а теперь нацелился на бой с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.
"Мне не нравится Уайлдер, а я не нравлюсь ему. Но, в конечном счете, есть только один способ все решить – выйти на ринг и сразиться.
Между мною и бесконечной славой стоит всего пара бойцов. Если я побью Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера, это будет означать, что я являюсь доминирующей силой в супертяжелом весе в нашей эре.
Что касается лицензии, то все идет хорошо, и, уверен, она будет восстановлена", – цитирует Фьюри Boxing Scene.
Напомним, Фьюри по-прежнему отстранен от соревнований в связи с употреблением наркотиков и допинговым скандалом.