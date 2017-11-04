Динамо вернет русскоязычную версию официального сайта Официальный сайт киевского Динамо вновь можно будет читать на трех языках. Русскоязычная версия сайта киевского Динамо возобновит свою работу, сообщается на официальном сайте клуба. Причинами, по которым русскоязычная версия сайта была недоступна, стали технические проблемы. Начиная с 5 ноября для посетителей вновь будут доступны три языковые версии: украинская, русская и английская. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама