Динамо вернет русскоязычную версию официального сайта

04.11.17 21:55Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Официальный сайт киевского Динамо вновь можно будет читать на трех языках.

Русскоязычная версия сайта киевского Динамо возобновит свою работу, сообщается на официальном сайте клуба.

Причинами, по которым русскоязычная версия сайта была недоступна, стали технические проблемы.

Начиная с 5 ноября для посетителей вновь будут доступны три языковые версии: украинская, русская и английская.

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Суббота, 04.11.2017

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