У николаевских саблисток Корсак, Бондарь и Проченко «золото» на этапе Европейского кадетского цикла

В Софии (Болгария) состоялся этап Европейского кадетского цикла по фехтованию на саблях «Etropolski's sabre».

4 ноября в командном турнире среди кадеток соревновались 31 сборная, пишет Николаевские новости.

«Золото» завоевала сборная Украины-1, в которой фехтовали николаевские спортсменки Александр Корсак, Александра Бондарь, Валерия Проченко, харьковчанка Дарья Гонцова. В финале наши девчата победили команду Турции-1. В матче за третье место сборная Украины-2 с николаевскими саблистками Дарьей Бульбой и Татьяной Фоминой уступила Болгарии-1.

В мужском личном турнире соревновались 138 саблистов из 19 стран. На пьедестал взошли только венгерские кадеты, а «золото» у Матиаса Баакена. Лучший результат в украинской команде у николаевца Богдана Боговина - шестое место. Остальные николаевцы на таких позициях: Максим Рощин - 87-й, Алехандро Розважаев - 120-й, Павел Чередниченко - 127-й, Александр Русаловский - 129-й.

Сегодня состоятся командный турнир кадетов и личный турнир кадеток.