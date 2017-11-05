Уайлдер уничтожил на ринге Стиверна. Видео

Деонтей Уайлдер без проблем защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (39-0, 38 КО) добыл очередную досрочную победу, защитив свой титул.

Если первый поединок Уайлдера с канадцем Бермейном Стиверном продлился все 12 раундов, то в реванше все завершилось намного быстрее.

Уайлдер начал бой очень активно и уже в первом раунде завершил его нокаутом. Сперва американец отправил соперника на настил правым прямым в подбородок, после чего еще дважды свалил его сериями ударов в голову – после третьего падения Стиверна рефери остановил бой.