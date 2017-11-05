Уайлдер уничтожил на ринге Стиверна. Видео

05.11.17 16:29Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Деонтей Уайлдер без проблем защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (39-0, 38 КО) добыл очередную досрочную победу, защитив свой титул.

Если первый поединок Уайлдера с канадцем Бермейном Стиверном продлился все 12 раундов, то в реванше все завершилось намного быстрее.

Уайлдер начал бой очень активно и уже в первом раунде завершил его нокаутом. Сперва американец отправил соперника на настил правым прямым в подбородок, после чего еще дважды свалил его сериями ударов в голову – после третьего падения Стиверна рефери остановил бой.

Похожие новости

04.11.17 21:31Фьюри хочет боя с Уайлдером

05.05.17 09:49Букмекеры считают Джошуа сильнейшим тяжеловесом в мире

02.05.17 10:39Фьюри: Мне даже не нужен бой для разогрева, чтобы драться с Джошуа

22.03.17 21:23Уайлдер: «С Кличко было скучно, а я возвращаю дивизиону яркие краски»

13.12.15 09:34Усик нокаутировал кубинца Родригеса (видео)

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 05.11.2017

Закругление верхнее-левое

17:21Е декларация Александра Сенкевича

16:29Уайлдер уничтожил на ринге Стиверна. Видео

15:54Мандарины: польза и вред цитрусовых

15:37Нацгвардия получила правовые основания использования полиграфов

14:595 вагомих причин вживати мед замість цукру

14:26В Николаевской области мужчина случайно выстрелил в детей, один ребенок в коме

13:59Патрульные просят Казакову способствовать обустройству в Николаеве парковочных мест для водителей с инвалидностью

13:36Стало известно, сколько дней будут выходными на новогодние праздники

12:41Что принадлежит жильцам многоквартирных домов помимо квартиры

12:29Известный путешественник Дмитрий Комаров проведет творческую встречу в Николаеве

12:04Коли чоловіки зможуть народжувати дітей? Вже завтра

11:57Приложение Amazon позволит "примерить" товары перед покупкой

11:38Как уменьшить потери тепла в квартире осенью 2017 года: топ-8 советов

11:21В Николаевских семьях пополнение - 92 новорожденных за неделю

10:59Всего два super блюда: какую пищу есть во время простуды?

10:22Дерзкое убийство в Харькове: киллер расстрелял авто из автомата

10:00У николаевских саблисток Корсак, Бондарь и Проченко «золото» на этапе Европейского кадетского цикла

09:21Сутки в АТО: 25 обстрелов, один боец ​​травмирован

08:58Гороскоп на 5-11 ноября: Близнецам пора заняться оздоровлением, а Ракам пора штурмовать любовный Олимп

08:37В Николаеве состоялся конкурс красоты «Miss Top Model Ukraine»

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

22.10.17 20:332610

Под Верховной Радой напали на полицейского

22.10.17 21:002850

Мелания Трамп подарила музею свое роскошное "инаугурационное" платье

23.10.17 08:042530

Парубий рассказал, когда когда подпишет судреформу и медреформу

23.10.17 08:152360

Автомобіль перекинувся на Миколаївщині: є загиблі

Самые читаемые

03.11.17 12:1712010

В Николаеве в парке «Юность» будут и сосны, и ели

24.10.17 16:596310

НБУ ввел в обращение новую монету

29.10.17 21:105990

Умер николаевский хирург Анатолий Головин

23.10.17 10:493230

Куда уехать на заработки за границу? Самые популярные страны

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама