Украина – в тройке самых успешных стран сезона в WTA-туре

Успехи Элины Свитолиной, Леси Цуренко и Екатерины Бондаренко позволили Украине стать одной из самых титулованных стран сезона в WTA-туре.

Свитолина в уходящем году завоевала рекордные в сезоне пять титулов. Украинке покорились турниры в Тайбэе, Дубае, Стамбуле, Риме и Торонто. Попутно Свитолина стала первой теннисисткой в истории WTA-тура, сумевшей на протяжении сезона выиграть три турнира категории Premier (Дубай, Рим и Торонто), пишет sportarena.com

Еще один титул в общую копилку добавила Леся Цуренко – киевлянка в конце февраля выиграла хардовый турнир категории WTA International в Акапулько, обыграв в финале будущую дебютантку топ-10 Кристину Младенович.

Наконец, седьмой титул в сезоне Украине принесла Екатерина Бондаренко – экс-первая ракетка страны в конце сентября сенсационно стала чемпионкой турнира WTA International в Ташкенте. Этот титул стал для Бондаренко вторым в карьере и первым с 2008 года.

Самой успешной страной сезона в WTA-туре стала Чехия (Каролина Плишкова – 3 титула, Катерина Синякова – 2, Петра Квитова, Маркета Вондрушова и Барбора Стрыцова – 1), опередившая Украину и Россию на один титул.